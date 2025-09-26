2. Liga: Nürnbergs Koudossou erleidet Bänderverletzung

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss länger auf Abwehrspieler Henri Koudossou verzichten. Wie der Club am Freitag mitteilte, zog sich der 26-Jährige im Training am Dienstag eine schwere Bänderverletzung im Sprunggelenk zu. Koudossou muss operiert werden und steht der Mannschaft von Trainer Miroslav Klose damit "für längere Zeit" nicht zur Verfügung.

Der Rechtsverteidiger war im Sommer per Leihe vom Bundesligisten FC Augsburg nach Nürnberg gewechselt. In den vergangenen fünf Pflichtspielen stand er jeweils in der Startelf, dabei gelang ihm ein Treffer.

Nürnberg war mit fünf Niederlagen aus sechs Spielen, darunter das peinliche Pokalaus beim Regionalligisten FV Illertissen, denkbar schlecht in die Saison gestartet. Beim 2:1 im Kellerduell mit dem VfL Bochum feierte der Club zuletzt aber den ersten Saisonsieg.