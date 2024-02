22. Spieltag sorgt für Novum in der Bundesliga!

Anzeige

Der 22. Bundesliga-Spieltag wird in die Geschichte eingehen. Allerdings nicht, weil der FC Bayern gegen den VfL Bochum mit 2:3 verlor, vielmehr sorgten die Zuschauer in den Stadien für ein Novum.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga verzeichnete das Oberhaus an einem Spieltag weniger Zuschauer als die 2. Liga. Insgesamt lag der Unterschied zwischen Erstliga- (260.000) und Zweitliga-Fans (285.000) bei über 20.000. Das berichtet der "kicker".

Muss sich die Bundesliga angesichts der vielen Traditionsvereine in der Zweiten Liga jetzt also Sorgen um die Zuschauer in der 1. Liga machen. Wohl nicht, denn zur Wahrheit gehört auch, dass die Klubs mit großen Stadien am 22. Bundesliga-Spieltag auswärts in eher kleineren Stadien spielten.

Der FC Bayern (ca. 75.000) war in Bochum (ca. 26.000) zu Gast, der BVB (ca. 81.000) spielte in Wolfsburg (ca. 30.000), Stuttgart (ca. 56.000) und Eintracht Frankfurt (ca. 58.000) reisten nach Darmstadt (ca. 18.000) bzw. Freiburg (ca. 35.000).

Nachdem sich die Nachricht über die sozialen Netzwerke verbreitete, zeigten sich vor allem Fans aus der 2. Liga erfreut. "Grandiose Zahlen, unterstreicht den Stellenwert der Liga in Deutschland", so ein Fan aus "X" (ehemals: Twitter).

Ein anderer Supporter schrieb: "Die meisten Vereine in der ersten Liga interessieren eh keinen mehr. Die erste Liga kann fantechnisch mit der zweiten Liga nicht ansatzweise mithalten – das ist die bittere Wahrheit des deutschen Fußballs."