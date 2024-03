5:0 nach 29 Minuten: Augsburg in Darmstadt furios

Anzeige

Die Frühstarter des FC Augsburg haben sich in den Geschichtsbüchern der Fußball-Bundesliga verewigt. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup lag am Samstag bei Schlusslicht Darmstadt 98 nach 29 Minuten schon mit 5:0 in Führung. Schneller waren im Oberhaus bisher nur zwei Teams: der SC Freiburg im Dezember 2021 bei Borussia Mönchengladbach und die Gladbacher gegen Eintracht Braunschweig im Oktober 1984 jeweils mit demselben Ergebnis nach nur 25 Minuten.

Der Ex-Darmstädter Phillip Tietz (2.), Fredrik Jensen (12.), Torjäger Ermedin Demirovic (20./29.) und Ruben Vargas (25.) erzielten die Treffer für die Augsburger.