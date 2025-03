Ab Sommer: Marie-Louise Eta wird U19-Cheftrainerin

Marie-Louise Eta übernimmt ab der kommenden Saison eine neue Rolle beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin und wird dort zum ersten Mal Cheftrainerin. Die 33-Jährige, die im November 2023 Geschichte als erste Co-Trainerin in der Bundesliga geschrieben hat, tritt die Nachfolge von U19-Coach Marco Grote an.

Eta, in der Vergangenheit bereits als Co-Trainerin der U19-Junioren tätig und aktuell als Individualtrainerin bei den Frauen in der zweiten Liga aktiv, hatte das Männer-Team in der vergangenen Saison mit Grote zunächst interimsweise übernommen. Auch später unter Chefcoach Nenad Bjelica blieb sie im Trainerstab, nach dessen Entlassung rettete sie die Köpenicker mit Interimscoach Grote vor dem Abstieg.