Abschied gegen Freiburg? Marmoush "wieder in der Startelf"

Omar Marmoush wird noch mindestens einmal für den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt auflaufen. "Ich bin mit Omar immer im Austausch. Er macht heute wieder einen guten Eindruck. Wir freuen uns, dass er morgen wieder in der Startelf steht", sagte Trainer Dino Toppmöller. Der Tabellendritte trifft am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) im Heimspiel auf den SC Freiburg, in den kommenden Tagen könnte ein Wechsel von Marmoush zu Manchester City finalisiert werden.