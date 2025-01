Achillessehnenriss: Saisonaus für Leverkusens Terrier

Für Offensivspieler Martin Terrier von Double-Gewinner Bayer Leverkusen ist die Saison beendet. Der Franzose zog sich beim Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) am Samstag wie befürchtet einen Riss der rechten Achillessehne zu, dies ergab laut Klubangaben eine MRT-Untersuchung am Sonntag. Der 27-Jährige wird der Werkself damit monatelang fehlen.

"Das ist ein harter Schlag für Martin und auch für uns als Klub. Aber wir werden ihn unterstützen, wo immer wir es können", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Ähnliches ist auch Charles Aranguiz einst passiert, und er ist nach seiner Verletzung gleichfalls zu einem absoluten Top-Spieler bei Bayer 04 geworden." Terrier wird am Montag operiert.

Der Franzose war erst im Sommer von Stade Rennes nach Leverkusen gewechselt und seitdem in 19 Pflichtspielen (zwei Tore) zum Einsatz gekommen. In der Top-Offensive des Meisters agierte er häufig nur als Joker. Am Samstag hatte er im Westduell gegen Gladbach in der Startelf gestanden, musste nach seiner Verletzung ohne gegnerische Einwirkung aber schon früh (8.) raus.