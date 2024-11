Alonso-Abschied im Sommer? "Gibt keine Absprachen"

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hat die Gerüchte um den angeblich feststehenden Abschied von Trainer Xabi Alonso im Sommer mit deutlichen Worten dementiert. "Ich kann zu 100 Prozent verneinen, dass es irgendwelche Absprachen gibt, die ich mehrfach in den Medien mal gelesen habe", sagte er am Samstag bei Sky. In der vergangenen Woche erst hatte Eurosport Espana berichtet, dass Alonso den Double-Gewinner am Saisonende verlassen werde.

Die Verantwortlichen bei Bayer seien "derzeit zu 100 Prozent im Hier und Jetzt". Ihn ärgerten "diese Spekulationen, weil ich weiß, dass es nicht stimmt", sagte Carro: "Die nächste Saison ist ohnehin erst einmal unwichtig, und es ist gibt auch keine Abmachung." Alonso habe zudem "einen Vertrag bei uns. Punkt!"

Der Kontrakt des 42-Jährigen in Leverkusen läuft noch bis 2026, Alonso wird aber immer wieder als möglicher Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid ins Spiel gebracht. Angesprochen auf die jüngsten Meldungen hatte er am Freitag gelassen reagiert. "Ich kann nichts dazu sagen. Wir sind zu früh in der Saison", betonte Alonso.

In der Vorsaison war der Spanier ebenfalls mit mehreren Topklubs in Verbindung gebracht worden. Im Frühjahr 2024 bekannte er sich für eine weitere Spielzeit zu Leverkusen.