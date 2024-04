Alonso als Dolmetscher: Titel mit Bayer "eine große Ehre"

Anzeige

Xabi Alonso grinste, scherzte - und er glänzte sogar als Dolmetscher: Vollkommen entspannt blickte der Erfolgstrainer von Bayer Leverkusen auf das mögliche Meister-Wochenende. Es wäre "eine große Ehre. Wir werden sehen", sagte der 42-Jährige, nachdem er seinem spanischen Landsmann ausführlich beantwortet hatte, was ihm die erste Leverkusener Meisterschaft der Klubgeschichte persönlich bedeuten würde.

Einige spanische Reporter tummelten sich am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen, in dem Bayer Geschichte schreiben kann. Weil kein Dolmetscher vor Ort war, antwortete Alonso erst brav und ausführlich auf spanisch, übersetzte anschließend einfach selbst - und sorgte so für ausgelassene Stimmung im Saal.

Wie er das weltweite Interesse an Bayer wahrnehme? "Das ist normal. Wir haben nicht nur super Ergebnisse eingefahren, sondern auch super Fußball gespielt. Es ist eine große Ehre für mich, ein Teil dieser Entwicklung zu sein." Ob er glücklich mit seinem kürzlich erfolgten Treuebekenntnis zu Bayer sei? "Ich bin überzeugt, dass es die richtige Entscheidung für diese Saison und die Zukunft ist. Ich bin sehr froh, hier zu sein."

Auch über den Sonntag sprach der Welt- und Europameister schließlich. Hoffentlich könne seine Mannschaft den "ersten Matchball" verwandeln. Aus seiner Zeit bei Bayern München kennt er die drohenden Bierduschen nach dem Abpfiff, "ich werde bereit sein, wenn die Spieler um mich sind", sagte Alonso.

An eine vorzeitige Sofa-Meisterschaft am Samstag glaubt er indes nicht. Es wäre eine "große Überraschung", wenn sowohl der Rekordmeister aus München als auch der VfB Stuttgart am Samstag verlieren und Bayer damit zum Meister krönen würden: "Normalerweise wird das nicht passieren. Ich würde lieber auf dem Platz gewinnen."

Für das Spiel gegen Werder forderte er noch einmal den ganzen Fokus seiner Mannschaft ein. "Wir haben eine super Situation für Sonntag. Die Fans dürfen bereit sein zu feiern, aber wir bereiten das Spiel mit vollem Respekt vor", so Alonso.