Alonso hofft auf "den besten" Wirtz - und weniger Abwehrsorgen

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso setzt im Topspiel bei Bayern München auf eine stabilere Defensive - aber vor allem auch auf einen Florian Wirtz in Galaform. "Wir brauchen morgen den besten Flo", sagte der Spanier am Tag vor dem Gipfeltreffen in München. Wirtz, der in dieser Saison zeigen wolle, dass er "noch besser" spielen könne, sei "sehr gut" gestartet. Es gehe aber "nicht alleine", es brauche "die ganze Mannschaft auf dem besten Niveau, um Flo glänzen zu lassen".

Aus Alonsos Sicht wartet auf den Doublegewinner am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München das "vielleicht härteste Spiel in der Bundesliga-Saison". Leverkusen benötige eine "fast perfekte Leistung", um wie beim 2:2 im Vorjahr etwas Zählbares aus der Allianz Arena mitzunehmen. Es sei jedoch erst das fünfte Ligaspiel, es gebe "nicht mehr Druck in dieser Saison", sagte Alonso. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf die Bayern bereits sechs Punkte betragen.

Schwächen offenbarte die Werkself in den bisherigen Partien vor allem in der Abwehrarbeit. "Wenn wir zu soft in die Duelle gehen, wenn die Abstände zwischen den Spielern zu groß sind, ist es sehr hart, in der Allianz Arena zu spielen", sagte Alonso angesichts von bereits neun Gegentreffern in vier Ligaspielen. Nach dem wilden Sieg gegen den VfL Wolfsburg (4:3) habe er "den Spielern noch mal gezeigt, was unsere Standards sind. Wir wollen konstant sein und das Niveau halten".

Lobende Worte fand Alonso für den Saisonstart der bislang ungeschlagenen Münchner unter dem neuen Trainer Vincent Kompany. "Wir sehen einen sehr guten Auftakt. Sie spielen mit großer Energie, mit guten Ideen. Der Einfluss von Vincent war sehr gut bis jetzt", betonte Alonso. Auch deshalb benötige Bayer "über 95 Minuten höchste Konzentration. Wenn der FC Bayern Vollgas gibt, müssen wir auch dafür bereit sein."