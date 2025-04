Alonso im Fragenhagel: "Zu früh" für Zukunftsentscheidung

Trainer Xabi Alonso vom Double-Gewinner Bayer Leverkusen ist dem Fragenhagel um seine Zukunft weiter ausgewichen. Er spüre "keinen Druck. Die Situation ist klar. Es ist zu früh, um zu reden. Wir müssen warten", sagte der 43-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.

Sportlich geht es in den letzten vier Spielen kaum noch um etwas, die Titelverteidigung ist bei acht Punkten Rückstand auf Bayern München nur noch rein theoretischer Natur. "Wir wissen, dass wir Zweiter werden und in die Champions League kommen. Unser Ziel war es, länger um die Bundesliga zu kämpfen. Aber wir haben es zuletzt nicht gut gemacht, das ist die Konsequenz", sagte Alonso, nach zuletzt zwei Unentschieden will er die Saison aber zumindest mit "einem besseren Gefühl beenden".

Ob die letzten vier Spiele auch seine Abschiedstour bedeuten? "Ich will nicht so weit denken", sagte Alonso - und ließ sich auch bei den weiteren sieben Fragen bezüglich seiner Zukunft keine Aussage entlocken. Sowohl Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes als auch Klubboss Fernando Carro hatten zuletzt schnellstmöglich "Klarheit" in seiner Personalie gefordert. "Wenn es etwas gibt, werde ich das sagen", entgegnete Alonso.