Alonso probt den Ernstfall: Startelf ohne Afrika-Cup-Fahrer

Anzeige

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen probt zum Jahresabschluss den Ernstfall. Trainer Xabi Alonso beginnt gegen den VfL Bochum (20.30 Uhr/Sky) ohne seine fünf potenziellen Afrika-Cup-Fahrer Victor Boniface, Odilon Kossounou, Edmond Tapsoba, Amine Adli und Nathan Tella.

Für Boniface stürmt Patrik Schick, die beiden Verteidiger Kossounou und Tapsoba werden ersetzt durch Bayern-Leihgabe Josip Stanisic und Piero Hincapie. Zudem rückt Nationalspieler Robert Andrich für den gelbgesperrten Exequiel Palacios in die Startformation.

Vom 13. Januar bis 11. Februar findet der Afrika-Cup im westafrikanischen Land Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) statt. Die Kader müssen bis Silvester gemeldet werden.

Vorher peilt Bayer gegen den VfL den alleinigen Startrekord im deutschen Profifußball an. Bleibt die Werkself auch im 25. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen, würde sie den Hamburger SV aus der Saison 1982/83 übertrumpfen. Der Double-Sieger aus dem Norden schaffte es damals, 24 Pflichtspiele in Serie zum Start nicht zu verlieren.