Alonso über Meisterschaft: "In einer sehr guten Position"

Trainer Xabi Alonso vom Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen will trotz der großen Titelchance demütig bleiben. "Wir sind in einer sehr guten Position. Aber wir sprechen nicht über die Meisterschaft, wir sprechen über den nächsten Gegner", sagte Alonso vor dem Spiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Werkself fehlen bei 13 Punkten Vorsprung auf Verfolger Bayern München nur noch drei Siege zum historischen ersten Meistertitel, sieben Spiele stehen noch aus. "Der Fokus ist die Bundesliga, wir haben eine gute Chance, sie zu gewinnen. Wir fahren mit Mentalität und der besten Mannschaft nach Berlin, um einen Schritt näher zu kommen, die Bundesliga zu gewinnen", sagte Alonso.

Die Werkself war am Mittwoch mit einem 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf ins DFB-Pokal-Finale eingezogen, auch in der Europa League kämpfen die seit 40 Spielen ungeschlagenen Leverkusener um den Titel.

Bei der Triple-Mission kann Alonso dabei aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler sind fit. Angreifer Victor Boniface ist nach seinem Comeback gegen Düsseldorf noch kein Kandidat für die Startelf. "Wir wollen ihm helfen, sich gut zu fühlen. Wir brauchen ihn", sagte Alonso, der in Köpenick einen harten Kampf erwartet: "Wir müssen bereit sein."