Alonso warnt vor Dortmund - Xhaka-Ausfall droht

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen befürchtet für das Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) den Ausfall von Granit Xhaka. Laut Trainer Xabi Alonso hat der für die Stabilität enorm wichtige Mittelfeldspieler sich "ein bisschen den Knöchel verdreht, aber es gibt Hoffnung. Wir brauchen noch mehr Zeit." Die Entscheidung soll am Spieltag fallen, am Donnerstag trainierte Xhaka ohne Ball.