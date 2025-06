Amoura reist von der algerischen Nationalmannschaft ab

Offensivspieler Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg ist vorzeitig von der algerischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist. Der 25-Jährige, in der abgelaufenen Saison mit zehn Treffern bester VfL-Torschütze in der Bundesliga, müsse "eine kurzfristige Pause einlegen". Dies teilte sein Verein am Samstag mit, nachdem der algerische Verband die Abreise verkündet hatte.

Grund dafür seien Probleme "an der hinteren Oberschenkelmuskulatur". Somit verpasst Amoura das Länderspiel von Algerien am Dienstag (19.00 Uhr/DAZN) in Schweden. Am Donnerstag war er im Testspiel gegen Ruanda (2:0) eingewechselt worden und hatte sich dann verletzt.

Amoura lief bisher in 33 Länderspielen für Algerien auf. Dabei gelangen ihm 13 Tore.