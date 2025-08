Andrich über Kapitänsamt: "Immer eine Ehre"

Noch ist es nicht offiziell, doch aller Wahrscheinlichkeit nach heißt der neue Kapitän bei Vizemeister Bayer Leverkusen Robert Andrich. "Gewisse Medien behaupten das schon. Ich hab es selber noch nicht offiziell gehört, deswegen bin ich da auch noch ziemlich ruhig", sagte der 30-Jährige nach dem 3:0 im Test gegen den SC Pisa und fügte an: "Kapitän zu sein, das ist immer eine Ehre und Wertschätzung."

Andrich hatte gegen Pisa erneut die Binde getragen. "Er macht es sehr gut in der Rolle, sehr natürlich. Ich bin sehr zufrieden, was er auf dem Platz bringt, aber auch, was er drumherum in der Kabine macht", sagte der neue Trainer Erik ten Hag: "Er ist eine richtig starke Leaderfigur. Und die brauchen wir. Ich bin sehr glücklich, ihn zu haben."

Nach den Abgängen von Granit Xhaka, Jonathan Tah und Florian Wirtz muss sich bei der Werkself eine neue Hierarchie bilden. Bisher war Lukas Hradecky Kapitän, auch der Torhüter steht vor dem Abgang.