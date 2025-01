Angstgegner Gladbach bereit für Bayern - Honorat wackelt

"Mutig, aber nicht kopflos" möchte Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach seinem Status als "Angstgegner" von Bayern München nach einjähriger Pause wieder gerecht werden. Für einen Erfolg gegen den Tabellenführer baut Trainer Gerardo Seoane unter anderem auf Schlussmann Moritz Nicolas und das nötige Quäntchen Glück. "Wenn du gegen die Bayern erfolgreich sein willst, brauchst du einen Torhüter, der sehr gut performt, aber auch einen nicht so guten Tag der Bayern", sagte der 46-Jährige vor dem Duell am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

"Wir müssen die Situationen erkennen, wo wir den Gegner höher pressen und bedrohen können", fuhr Seoane fort. Die Fohlen gewannen unter allen Bundesliga-Teams am häufigsten gegen Bayern (28 Mal). In der letzten Saison unterlag Gladbach beide Male dem Rekordmeister. Davor konnte Bayern fünf Mal in Folge nicht gegen die Borussia gewinnen.

Verzichten muss Seoane in jedem Fall auf Flügelspieler Nathan Ngoumou. Franck Honorat, der am Dienstag einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte, wackelt noch. "Er hat gestern nicht trainiert. Wir werden schauen, wie es heute klappt. Das Abschlusstraining morgen ist entscheidend. Nur Spieler die bei 100 Prozent sind werden spielen. Wir haben einen Kader, der das auffangen kann", sagte der Schweizer.

Die Bayern von Trainer Vincent Kompany könnten im mit Schnee eingedeckten Borussia-Park mit einem Sieg die 27. Herbstmeisterschaft klarmachen. Der Verein bittet angesichts der Wetterverhältnisse um eine frühzeitige Anreise der Fans.