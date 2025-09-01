Anselmino verzückt Kovac: "Sensationell gut"

Nach seinem gelungenen Einstand in der Abwehrkette von Borussia Dortmund hat Aaron Anselmino ein großes Lob seinem neuen Trainer Niko Kovac erhalten. Der Argentinier habe seine Sache beim 3:0 (1:0) gegen Union Berlin "sensationell gut" gemacht, sagte Kovac: "Er hat einen sehr abgeklärten Eindruck hinterlassen, sehr souverän, sehr zweikampf stark. Top. Ich finde, das war heute eine richtig klasse Leistung."

Anselmino war erst am Mittwoch als Leihspieler vom FC Chelsea verpflichtet worden - am Sonntag verteidigte er neben Ramy Bensebaini und Waldemar Anton. Abgesehen von einer etwas zu kurzen Rückgabe per Kopf auf Torhüter Gregor Kobel leistete er sich keine Fehler. Dabei scheint die Absprache mit dem Trainerteam gar nicht so leicht zu sein. "Mein Spanisch ist schlecht, sein Englisch ist okay - und trotzdem hat er es gut gemacht", sagte Kovac: "Da haben wir einen guten Fang gemacht."

In der Defensivzentrale des BVB fallen derzeit Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verletzt aus. Filippo Mane fehlte gegen Union wegen seiner Roten Karte. Die personellen Probleme in der Abwehrkette hatten beim BVB dazu geführt, noch einen Spieler zu holen. Die Wahl fiel auf Anselmino, der "körperlich sehr fit" sei, wie Kovac betonte.

Dass der U20-Nationalspieler dennoch in der Schlussphase einige Krämpfe hatte, sei mit der fehlenden Spielpraxis zu erklären. Sobald Anselmino in seinen Rhythmus komme, würde dies nicht mehr vorkommen, versicherte der Trainer.