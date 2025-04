Anton selbstkritisch: Erwartungen "noch nicht gerecht geworden"

Fußball-Nationalspieler Waldemar Anton hadert mit seinen bisherigen Leistungen in seiner ersten Saison beim Bundesligisten Borussia Dortmund. "Meine persönlichen Erwartungen haben sich bisher noch nicht erfüllt, ich bin diesen leider noch nicht gerecht geworden", sagte der 28 Jahre alte Innenverteidiger, der im vergangenen Sommer von Vizemeister VfB Stuttgart für 22,5 Millionen Euro zum BVB gewechselt war, im Interview mit Transfermarkt.de.

"Klar war ich in dieser Saison auch schon dreimal verletzt, für meine Verhältnisse ist das sehr viel – aber das darf keine Ausrede sein", so Anton weiter. Er sei vor der Saison geholt worden, "um eine Führungsrolle zu übernehmen" erklärte er: "Die versuche ich auszufüllen – auch in Phasen, in denen es nicht gut läuft."

Nicht nur seine eigenen Leistungen betrachtet Anton kritisch, sondern auch die des gesamten Teams, das auf nationaler Ebene bisher eine enttäuschende Saison spielt. "Wir müssen ehrlich sein: In zu vielen Spielen war es einfach zu wenig", sagte er: "Wir haben es zu selten geschafft, unsere Leistung über 90 Minuten auf den Platz zu bringen." Es gehe nun darum, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, um "noch das Bestmögliche" aus der Saison herauszuholen.