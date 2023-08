AS Rom leiht Azmoun - und wohl auch Lukaku

Anzeige

Der iranische Fußball-Nationalspieler Sardar Azmoun wechselt von Bundesligist Bayer Leverkusen auf Leihbasis für ein Jahr zur AS Rom. Das verkündeten die Rheinländer am Samstag. Beim Serie-A-Klub des portugiesischen Startrainers Jose Mourinho trifft der 28-Jährige wohl auf den belgischen Topstürmer Romelu Lukaku. Der beim FC Chelsea aussortierte Angreifer bestätigte seinen Wechsel zur Leihe der Zeitung Het Laatste Nieuws.

"Ich bin nervös. Morgen fliege ich nach Rom, um zu unterschreiben", wurde Lukaku (30) am Rande eines Jugendturniers in Anderlecht zitiert. Italienische Medien berichten jedoch, dass sich die Roma und Chelsea bislang nicht auf einen Vertrag geeinigt hätten. Die Roma muss den Engländer Tammy Abraham ersetzen, der sich im Juni das Kreuzband gerissen hat.

Azmoun spielt seit Anfang 2022 für die Werkself, kam bislang aufgrund vieler Verletzungen aber nur selten über die Rolle des Jokers hinaus. "Nun kann Sardar seine Klasse in Rom unter Beweis stellen", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Lukaku wurde bereits in der vergangenen Saison von Chelsea an Inter Mailand verliehen, für das er 14 Pflichtspieltore erzielte. Der Champions-League-Finalist war aber nicht an einer Weiterverpflichtung interessiert.