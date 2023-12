Augsburg gegen Dortmund: Thorup ist gewarnt

Anzeige

Trainer Jess Thorup vom FC Augsburg erwartet Borussia Dortmund zum Bundesliga-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem "Champions-League-Gesicht". "Wir dürfen nicht vergessen, über welche Mannschaft wir sprechen", sagte der Däne über den wankelmütigen BVB, bei dem sich starke Leistungen in der Königsklasse und weniger überzeugende in Liga oder Pokal zuletzt abgewechselt hatten.

Thorup selbst weiß sehr gut, was die Borussia zu leisten imstande ist - zumindest in der Champions League. "Da habe ich schlechte Erinnerungen, wir haben 0:3 verloren", sagte er über das Duell mit dem FC Kopenhagen im September 2022 in Dortmund, schränkte aber ein: "Das war unser erstes Champions-League-Spiel mit einer jungen Mannschaft." Zwei Wochen später wurde Thorup entlassen, beim 1:1 im Rückspiel war er nicht mehr im Amt.

Mit dem FCA, betonte Thorup, will er "wie immer, wenn wir zu Hause spielen, den Gegner unter Druck setzen und das Spiel kontrollieren. Wir wollen alles versuchen, um unseren tollen Fans einen Sieg zu Weihnachten zu schenken. Aber natürlich müssen wir aufmerksam sein."

Iago und Dion Beljo kommen nach überstandenen Blessuren laut Thorup kaum für die Startelf infrage. Sven Michel, der zu Beginn der Woche krank war, sei wieder "voll dabei".