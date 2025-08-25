Augsburg holt Junioren-Nationalspieler Kade

Weitere Offensiv-Option für Sandro Wagner: Der FC Augsburg hat nach dem gelungenen Bundesliga-Start personell nachgelegt. Wie der Klub am Montag mitteilte, wechselt Anton Kade vom FC Basel in die Fuggerstadt. Der 21 Jahre alte Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Kade wurde im Nachwuchs von Hertha BSC ausgebildet und feierte mit der Berliner U19 die deutsche Vizemeisterschaft. Für das Bundesliga-Team der Hauptstädter kam er auf vier Einsätze, ehe er im Sommer 2022 in die Schweiz wechselte. Beim amtierenden Doublegewinner FC Basel absolvierte der Offensivspieler insgesamt 107 Pflichtspiele, erzielte 13 Tore und bereitete zehn Treffer vor.

"Mit Anton Kade gewinnen wir einen Spieler, der hervorragend zu unserer Mannschaft passt", sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber. "Er ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt bereits in seinem jungen Alter von 21 Jahren die Erfahrung aus über 100 Pflichtspielen für Basel mit."

Der FCA war am Wochenende beim Bundesliga-Debüt von Neu-Coach Wagner mit einem 3:1 beim SC Freiburg in die neue Spielzeit gestartet. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) steht gegen Rekordmeister Bayern München das erste Heimspiel an.