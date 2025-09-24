Augsburg mehrere Wochen ohne Kapitän Gouweleeuw

Der FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner müssen wochenlang ohne ihren Kapitän Jeffrey Gouweleeuw auskommen. Der Niederländer erlitt im Bundesliga-Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den FSV Mainz 05 (1:4) einen Innenbandanriss im rechten Knie. Das gab der FCA am Mittwoch bekannt, Gouweleeuw werde dem Team "ein paar Wochen" fehlen, hieß es.

Der 34-Jährige war gegen Mainz bereits angeschlagen ausgewechselt worden, Gouweleeuw wird den Augsburgern erstmals seit rund zwei Jahren verletzt fehlen. Der FCA wartet seit dem Auftaktsieg gegen den SC Freiburg (3:1) auf den zweiten Saisonerfolg und steht derzeit auf Platz 16.