Augsburg-Trainer Thorup wehrt sich gegen Kritik

Trainer Jess Thorup vom FC Augsburg hat Kritik am schnelllebigen Fußball-Geschäft geübt. "Vor drei Wochen hat noch jeder gefragt: Bleibst du noch drei, vier Jahre oder gehst du zu einem größeren Verein", sagte der Däne am Freitag, nach drei Spielen ohne Sieg werde nun aber wieder über eine mögliche Trennung spekuliert. "Du kriegst drei Tore gegen Kiel und alles ist scheiße!"

Thorup (55) wies Forderungen zurück, er müsse offensiver spielen lassen. Vor der kleinen Ergebniskrise "waren wir eine der besten Defensiven in Europa. Ich muss immer schauen: Was passt am besten zur Mannschaft? Ich bin der Erste, der ein bisschen mehr von allem haben möchte."

Für den FCA geht es sportlich vor dem Schwaben-Derby am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart um nichts mehr. Doch auch gegen diese Behauptung erhob Thorup Widerspruch: "Für mich ist die Saison noch nicht zuende." Er wolle "die bestmögliche Platzierung für den Verein schaffen", außerdem spiele der FCA noch um TV-Gelder.

Diesen Ehrgeiz spürt Thorup auch bei seinen Profis. Zwei Spieler hätten das Training mit blutender Nase beendet, berichtete er. "Ich hoffe, dass wir das auch auf dem Platz zeigen können."

Mergim Berisha (Reha) wird dabei fehlen, Noahkai Banks ist laut Thorup "auf einem sehr guten Weg" zurück in den Kader. Augsburg hat die jüngsten vier Pflichtspiele gegen den VfB ohne eigenes Tor verloren und keines der vergangenen sieben gewonnen.