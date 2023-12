Augsburg-Trainer Thorup will ungeschlagen bleiben

Anzeige

Trainer Jess Thorup will mit dem FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen bleiben - auch gegen Eintracht Frankfurt. Seit Amtsantritt hat der Däne zwei Siege und ein Unentschieden eingefahren und den FCA ins Tabellenmittelfeld geführt. Am Sonntag soll die Serie weitergehen.

"Wir müssen bereit sein, gut gegen den Ball zu arbeiten, aber es wird auch für uns Möglichkeiten geben", sagte Thorup. Gegen "eine junge Mannschaft mit viel Qualität" kann der Däne auf fast alle Spieler zählen. "Bis auf Irvin Cardona und Robert Gumny, die beide krankheitsbedingt im Training fehlten, waren alle Spieler an Bord. Arne Maier wird wohl Mitte nächster Woche wieder voll einsteigen", sagte der 53-Jährige.

Vor der Partie wird der ehemalige Stürmer Alfred Finnbogason verabschiedet. Der Isländer spielte von 2016 bis 2022 beim FCA und schoss in 122 Pflichtspielen 39 Tore. Mittlerweile läuft der 34-Jährige für KAS Eupen in Belgien auf. "Ich finde es schön, dass er am Sonntag verabschiedet wird, denn er hat viel für den Verein geleistet", so Thorup.

Nach zwölf Spieltagen liegen die Augsburger mit 14 Punkten auf Platz zehn. Mit einem Sieg könnten sie bis auf einen Zähler an Frankfurt heranrücken.