Augsburg verleiht Kabadayi nach Gaziantep

Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht Yusuf Kabadayi für ein Jahr an den türkischen Erstligisten Gaziantep FK. Der 21 Jahre alte Offensivspieler hatte sich im Dezember am Außenmeniskus verletzt und soll nun Spielpraxis sammeln. Kabadayi war 2024 vom FC Bayern nach Augsburg gewechselt, in der vergangenen Saison kam er in nur sechs Einsätzen auf ein Tor.