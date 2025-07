Augsburger Kantersieg bei Wagner-Debüt

Gelungener Einstand: Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat seinem neuen Trainer Sandro Wagner zum Debüt einen Kantersieg beschert. Beim 9:0 (3:0) im Test gegen den benachbarten Bezirksligisten TSV Gersthofen setzte Wagner, der zuletzt noch Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewesen war, von Beginn an auf offensiven Fußball und in der zweiten Hälfte auf viele junge Spieler.

Ein Doppelschlag von Phillip Tietz (3.) und Henri Koudossou (6.) brachte den FCA vor 3000 Zuschauern früh in Führung. Kurz vor der Pause erzielte Neuzugang Kyliane Dong, der genauso wie Robin Fellhauer sein FCA-Debüt gab, den nächsten Augsburger Treffer (43.). Besonders in der zweiten Halbzeit bekam der Vorjahreszwölfte der Bundesliga Lust auf Tore und schraubte mit sechs weiteren Treffern das Ergebnis in die Höhe.