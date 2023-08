Anzeige

Fußball-Bundesligist FC Augsburg und Maurice Malone (22) gehen endgültig getrennte Wege. Der Stürmer wechselt zum Schweizer Erstligisten FC Basel. Das gab der FCA am Freitagabend bekannt. Über die Höhe vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Malone war schon in den vergangenen drei Spielzeiten an den SV Wehen Wiesbaden, den 1. FC Heidenheim und den Wolfsberger AC aus Österreich verliehen worden.