Aus Bielefeld: St. Pauli verpflichtet Linksverteidiger Oppie

Knapp sieben Wochen nach dem DFB-Pokalendspiel erfüllt sich Louis Oppie den nächsten Kindheitstraum und wechselt in die Fußball-Bundesliga. Der Linksverteidiger verlässt den Zweitliga-Aufsteiger und Cup-Finalisten Arminia Bielefeld und schließt sich dem FC St. Pauli an. Über die Ablöse für den 23-Jährigen wurde Stillschweigen vereinbart.

Der in Bielefeld unangefochtene Stammspieler absolvierte in zwei Jahren 71 Drittliga-Partien für die Arminia und erzielte dabei sieben Treffer. Zum märchenhaften Lauf der Bielefelder bis in DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (2:4) steuerte er zwei Tore und eine Vorarbeit bei.

"Mit Louis bekommen wir einen dynamischen Spieler, der sich immer wieder in die Offensive einschaltet, seine Mitspieler in Szene setzt, aber auch selbst für Torgefahr sorgen kann", sagte Trainer Alexander Blessin. Der Neuzugang äußerte sich "überzeugt", dass die Spielweise auf St. Pauli "sehr gut zu meinen Qualitäten passt".