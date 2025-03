Ausland-Engagement: Für Götze "schon interessant"

Dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat Mario Götze erst kürzlich eine Liebeserklärung ausgesprochen - seine mittelfristige Zukunft sieht der Siegtorschütze des WM-Finals 2014 aber doch eher im Ausland. "Wir spielen schon mit der Überlegung ins Ausland zu gehen", erzählte der 32-Jährige im Gespräch mit der Bild: "Ich habe fast immer in Deutschland gelebt und gespielt".

Gerade deswegen sei "das Ausland spannend" für Götze, besonders die USA reizen den offensiven Mittelfeldspieler. Dort könne er sich sogar eine Rolle nach dem Vorbild von David Beckham vorstellen, der Mitbesitzer des MSL-Klubs Inter Miami ist. "Das fände ich schon interessant", sagte Götze: "Da sind Sport und Business verbunden. Das wäre das Einzige, bei dem ich sagen würde, dass ich noch mal in einem Verein etwas operativ mache."

Zunächst hat der 66-malige Nationalspieler aber noch Pläne in Frankfurt, seinen 2026 auslaufenden Vertrag will er auf jeden Fall erfüllen. Ob er jedoch in Frankfurt seine Karriere beendet oder als Aktiver ins Ausland geht "könnte beides passieren", so Götze. In der Stadt am Main fühlen sich Götze und die gesamte Familie "sehr wohl", die Gesamtkonstellation aus Stadt, Verein und Fans sei "einfach ideal".

Mit der Eintracht steht für Götze am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) nun erst einmal das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Ajax Amsterdam an.