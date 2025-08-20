Anzeige
Fußball

Badstübner pfeift Bundesliga-Eröffnungsspiel

Article Image Media
© www.imago-images.de/SID/IMAGO/Michael Taeger

FIFA-Schiedsrichter Florian Badstübner leitet am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Meister Bayern München und RB Leipzig. Die Ansetzung des 34-Jährigen vom TSV Windsbach bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch.

Der gebürtige Nürnberger feierte in der Saison 2020/21 sein Debüt in der Eliteklasse. Bisher leitete Badstübner 63 Partien in der Bundesliga. Seit Anfang dieses Jahres steht er als einer von zehn deutschen Unparteiischen auf der Liste des Weltverbands.

Anzeige
Anzeige