Bänderverletzung: Njinmah fehlt Werder wochenlang

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss wegen einer Bänderverletzung "vier bis sechs Wochen" auf Justin Njinmah verzichten. Dies teilten die Norddeutschen nach einer MRT-Untersuchung am Montag mit. Der 23 Jahre alte Offensivspieler hatte sich beim 2:1-Sieg am Sonntag beim FSV Mainz 05 in der sechsten Spielminute bei einem Foulspiel, das zum Strafstoßtor von Marvin Ducksch führte, am Sprunggelenk verletzt und musste wenig später ausgewechselt werden.