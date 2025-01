Baku wechselt nach Leipzig - Raum und Xavi wieder fit

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen ersten Wintertransfer perfekt gemacht. Vom VfL Wolfsburg wechselt Außenbahnspieler Ridle Baku zu den Sachsen und erhält dort einen Vertrag bis 2027. Das teilte der Klub am Freitag mit.

"Er ist auf der rechten Seite flexibel einsetzbar, hat einen ausgeprägten Offensivdrang, ist abschluss- sowie zweikampfstark und gut am Ball. Dazu steht Ridle einfach für Geschwindigkeit und ist in der Bundesliga aktuell der Spieler mit den meisten Sprints", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: "Mit diesem Gesamtpaket passt er hervorragend zur RB-Leipzig-Spielphilosophie."

Trainer Marco Rose hatte sich kurz vor Verkündung des Transfers auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen lobend zu Baku geäußert. Er habe Baku nach dem Ende seiner eigenen aktiven Karriere im Kindertraining in Mainz betreut, erzählte Rose.

Der Schienenspieler sei "einen tollen Weg gegangen" und "flexibel" einsetzbar, könne sowohl offensiv, als auch defensiv auf dem Flügel spielen: "Seine Stärken sind seine Dynamik, sein Tempo, seine Arbeitsrate, aber auch fußballerische Qualität. Sicher können wir auch an den ein oder anderen Themen arbeiten." Laut Rose ist der 26-jährige Baku aber erstmal kein Kandidat für die Startelf.

Chancen, von Beginn an wieder auf dem Platz zu stehen, haben hingegen die beiden Rückkehrer Xavi Simons und David Raum nach ihren überstandenen Verletzungen. Beide hätten "einen sehr guten Eindruck gemacht" und alle Einheiten absolviert: "Sie sind auch Startelf-Kandidaten, trotzdem weißt du bei den vielen Spielen, die wir in den nächsten Wochen haben, dass bei beiden immer wieder Spielzeiten angepasst werden müssen." Raum war bereits im Dezember in der Partie bei Bayern München (1:5) zu einem Kurzeinsatz gekommen.

Einen Rückschlag muss Rose derweil mit Blick auf Xaver Schlager hinnehmen. Der Mittelfeldspieler hatte Ende des vergangenen Jahres nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gegeben. Für die Partie gegen Bremen sei der österreichische Nationalspieler nun jedoch "mehr als fraglich", sagte Rose. Schlager habe sich beim Testspiel gegen den tschechischen Drittligisten FK Banik Most-Sous (10:0) "ein bisschen wehgetan", erklärte der RB-Coach: "Das Knie ist gut, alles okay. Aber die Strukturen drumherum machen ihm ein bisschen zu schaffen."