Batshuayi beginnt für Frankfurt - Gladbach mit Kleindienst

Neuzugang Michy Batshuayi steht bei Eintracht Frankfurt gleich in der Startelf. Der von Galatasaray Istanbul geholte belgische Nationalspieler beginnt im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky), der zweite Neuling Elye Wahi sitzt zunächst auf der Bank. Für Batshuayi ist es sein Comeback in der Bundesliga, der 31-Jährige hatte in der Rückrunde der Saison 2017/18 für Borussia Dortmund in 14 Spielen neun Tore erzielt.