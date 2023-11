Baumann verlängert bei der TSG - Knieverletzung bei Berisha

Anzeige

Fußball-Nationaltorhüter Oliver Baumann hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten TSG Hoffenheim bis Juni 2026 verlängert. "Das ist eine fantastische Nachricht für die gesamte TSG-Familie", sagte Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo.

Baumann wechselte im Juli 2014 vom Ligarivalen SC Freiburg in den Kraichgau und avancierte mit bislang 342 Pflichtspielen zum Rekordspieler der TSG. "Oliver Baumann ist nicht nur Identifikationsfigur und Rekordspieler unseres Vereins, sondern auch ein Vorbild und Musterprofi", sagte Geschäftsführer Alexander Rosen: "Oli ist mit uns durch alle Höhen und Tiefen gegangen, war dabei immer Führungsspieler und ist sich stets treu geblieben, obwohl er sich als Torhüter immer wieder neu erfunden hat."

Die TSG musste am Donnerstag aber auch schlechte Nachrichten verbreiten. Ausgerechnet vor dem Punktspiel am Samstag gegen seinen Ex-Klub FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) besteht bei Stürmer Mergim Berisha laut Matarazzo der "Verdacht" auf eine im Training erlittene "schwere Knieverletzung". Bei dem 25-Jährigen, der im Sommer für knapp 14 Millionen Euro Ablöse vom FCA zur TSG gewechselt ist, wird ein Kreuzbandriss vermutet. Eine Untersuchung in München soll endgültige Klarheit bringen.

Der zweimalige Nationalspieler war bisher bei den Hoffenheimern nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen. Für Berisha, der in der Liga sechsmal eingewechselt wurde, steht noch kein Tor zu Buche.

Neben Berisha werden Pavel Kaderabek, Florian Grillitsch und Robert Skov in Augsburg fehlen. Dazu kommen die Langzeitverletzten Marco John und Dennis Geiger.