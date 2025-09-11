Baumgart hofft auf Leite-Rückkehr: "Mehr als eine Alternative"

Trainer Steffen Baumgart von Fußball-Bundesligist Union Berlin will den zuletzt wechselwilligen Innenverteidiger Diogo Leite wieder an die erste Elf heranführen. "Wenn er den Fitnesszustand hat, den er in den letzten Wochen verloren hat, wird er mehr als nur eine Alternative. Wir wissen, was er kann", sagte der Coach vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim.

Leite hatte den Klub im Sommer eigentlich verlassen wollen und daher nur individuell trainiert. Seit Wochenbeginn steht der 26 Jahre alte Portugiese wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. "Wir gehen davon aus, dass er hier bleibt. Dementsprechend geht es darum, das aufzuholen, was in der letzten Zeit verloren gegangen ist", sagte Baumgart weiter.

Leite hatte den Wechselwunsch geäußert, um international spielen zu können. Ein Transfer kam aber bisher nicht zustande. Noch sind die Transferfenster in einigen wenigen Ligen geöffnet.

Neben Leite muss Baumgart gegen Hoffenheim auf den erkrankten Andras Schäfer, den von der TSG ausgeliehenen Stanley Nsoki sowie Andrik Markgraf und Livan Burcu verzichten. Den Gegner lobte der Trainer als eine Mannschaft, die sich im Vergleich zur vergangenen Saison "enorm entwickelt" habe: "Sie sind sehr gut unterwegs." Aber: "Ich sehe uns auch gut aufgestellt. Ich hoffe, dass wir ein sehr gutes Spiel machen können."