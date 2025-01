Baumgart: "Wir sind im Abstiegskampf!"

Nach dem erneuten Tiefschlag bat Steffen Baumgart seine Mannschaft zur minutenlangen, emotionalen Ansprache in die Kabine. "Die Kernbotschaft ist einfach: Wir sind im Abstiegskampf! Das muss jedem klar sein, da müssen wir nicht drum herumreden", habe er seiner Mannschaft nach dem indiskutablen 0:2 (0:2) gegen Kellerkonkurrent FC Augsburg mitgeteilt, erzählte der Trainer von Union Berlin im Anschluss.

"Wir haben uns in eine Situation reinmanövriert, die wir nicht wollten. Wenn du nach 17 Spielen bei 17 Punkten stehst, dann ist das nicht das, was wir uns vorgestellt haben, wofür ich angetreten bin, was das Ziel ist", sagte Baumgart, der auch in seinem zweiten Spiel ohne eigenen Treffer blieb. Mit dem zehnten Liga-Spiel in Serie ohne Dreier stellte Union zudem den eigenen Vereinsnegativrekord aus dem Herbst 2023 ein.

"Trotzdem gilt es den Jungs klar zu machen, dass wir alles in der eigenen Hand haben. Dass wir besser verteidigen können und dass wir klarer und mutiger werden müssen", sagte Baumgart. Er habe "die Hoffnung", dass seine Mannschaft am Sonntag im nächsten Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 endlich "die richtigen Antworten" hat.