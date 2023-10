Baumgart überzeugt: "Werden eine gute Saison spielen"

Anzeige

Trotz des schlechten Saisonstarts und der schwierigen Aufgabe am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen schließt Steffen Baumgart einen Kurswechsel seines 1. FC Köln aus. "Wir werden nicht absteigen. Wir werden lange darum kämpfen, da unten rauszukommen. Das ist uns bewusst. Die Überzeugung, nicht abzusteigen, ist in mir", sagte der Kölner Trainer am Freitag: "Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen werden."

Vor dem Derby sind die Rollen klar verteilt: Leverkusen ist mit fünf Siegen aus sechs Spielen Tabellenführer, der FC dagegen hat bislang nur einen Punkt. Baumgart will am Stil seiner Mannschaft aber festhalten.

"Unsere Spielweise wird sich nicht verändern. Ich glaube, dass dieser Fußball erfolgreich sein kann", sagte der 51-Jährige: "Wir werden Vollgas geben. Das erwartet jeder, aber viel mehr erwarten wir das von uns selbst."

Nicht zur Verfügung steht dem Kölner Trainer Luca Waldschmidt. Der Offensivspieler sei krank, sagte Baumgart. Auch ein Einsatz des angeschlagenen Linton Maina ist offen, die zuletzt verletzten Matthias Olesen und U21-Nationalspieler Eric Martel "haben durchtrainiert, da sieht es gut aus".