Baumgart will mit Union "in die Spur finden"

Trainer Steffen Baumgart brennt für seinen neuen Job beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin. "Ich hatte sechs Wochen Pause. Das reicht", sagte Baumgart bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag: "Ich bin hier, um es ans Laufen zu bringen."

Baumgart war erst Ende November beim Zweitligisten Hamburger SV entlassen worden. Nun sei er bei einem "sehr guten und etablierten Bundesligisten gelandet". Baumgart spielte einst bei Union und kehrt nun nach 20 Jahren zurück. "Für uns ist ein Vorteil, mit einem Trainer zu arbeiten, der alles kennt", sagte Geschäftsführer Horst Heldt über den Nachfolger von Bo Svensson.

Baumgart will mit Union "Spiele gewinnen". Dafür sieht er "den Kader gut aufgestellt". Die Mannschaft könne alles leisten, "was du für einen intensiven Fußball brauchst". Darauf werde man aufbauen und hoffen, "dass wir so schnell wie möglich in die Spur finden". Dafür wolle er "Kleinigkeiten anpassen", um "offensiven Fußball" zu sehen.

Am Sonntag (13.00 Uhr) testet Union gegen den Ligakonkurrenten Holstein Kiel. Am 11. Januar steht dann die erste Bewährungsprobe für Baumgart beim 1. FC Heidenheim an, vier Tage später gastiert der FC Augsburg im Stadion an der Alten Försterei.