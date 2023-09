Anzeige

Bayer Leverkusen ist weiter nicht zu stoppen. Am 3. Spieltag der Bundesliga konnte Aufsteiger Darmstadt 98 nur eine Halbzeit mithalten.

Traumstart perfekt: Bayer Leverkusen hat dank des nächsten Doppelpacks von Neuzugang Victor Boniface auch das dritte Saisonspiel gewonnen und sich vorläufig an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geschossen. Gegen Aufsteiger Darmstadt 98 siegte das Team von Trainer Xabi Alonso mit 5:1 (1:1). Die Lilien stehen weiter ohne einen einzigen Punkt am Tabellenende.

Boniface (21./61.), der schon in der Vorwoche beim 3:0 in Mönchengladbach doppelt getroffen hatte, sowie Exequiel Palacios (49.), Nationalspieler Jonas Hofmann (67.) und Adam Hlozek (83.) sorgten vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena für die Tore des Favoriten.

Erst zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte nach 2003 und 2013 gewann Bayer alle drei Auftaktpartien in der Bundesliga. Oscar Vilhelmsson erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste (25.).

"Gegen vermeintlich kleinere Gegner wollen wir auf keinen Fall vermeidbare Fehler machen", hatte Alonso, der eines der schönsten Tore seiner großen Karriere per Volley-Fernschuss 2016 im Dress von Bayern München gegen Darmstadt erzielte, vor der Partie betont. Und dementsprechend dominant begann seine Mannschaft auch.