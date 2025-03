Anders als in der Vorwoche, als Leverkusen und München zeitgleich ihre Spiele verloren, nutzte Leverkusen diesmal den Patzer des Rekordmeisters, der sich am Samstag bei Union Berlin mit einem 1:1 hatte begnügen müssen.

Florian Wirtz war also außer sich vor Freude über das spektakuläre 4:3 (0:1) beim VfB Stuttgart in letzter Minute - die Werkself schöpft im Meisterschaftskampf plötzlich wieder Hoffnung: Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt acht Spieltage vor Saisonende statt acht nur noch sechs Punkte.

Wie laut es im Hause Wirtz am späten Sonntagabend wurde, lässt sich nur erahnen. Jedenfalls postete der verletzte Topstar von Bayer Leverkusen auf Instagram ein Foto seines Fernsehers, auf dem seine ekstatisch jubelnden Teamkollegen zu sehen sind, dazu schrieb er ein langgezogenes "JAAAAAAAAA!!!!!" - was viel über den vermutlichen Geräuschpegel sagt.

Der Last-Minute-Sieg von Leverkusen in Stuttgart weckt Erinnerungen an das Meisterjahr. Der Rückstand auf Bayern München schmilzt. Wird das Titelrennen nochmal spannend?

Gelingt Bayer Leverkusen die Aufholjagd?

Und nun? Aufholjagd zur Meisterschaft? Angriff auf die Bayern? "Es ist nicht in unserer Hand", sagte Trainer Xabi Alonso, ergänzte aber auch: "Vieles kann passieren."

Mittelfeldlenker Robert Andrich sagte: "Was heißt Angriff? Wir haben ja gesagt, dass wir ihnen bis zum Ende einfach auf die Nerven gehen wollen. Wir wollen ihnen bis zum Ende auf den Sack gehen."

Nach dem Last-Minute-Erfolg bei Vizemeister Stuttgart kamen jedenfalls sofort Erinnerungen an das furiose Meisterstück im Vorjahr auf. Allzu oft hatten die damals Unbesiegbaren in den letzten Sekunden noch zugeschlagen und auch dank dieser Monster-Mentalität eine historische Spielzeit mit der Meisterschale gekrönt. Wiederholt sich die Geschichte nun in der Endphase der Folgesaison?

Lange hatte es in Stuttgart so ausgesehen, als würde die Werkself nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League gegen die Bayern ihre vierte Pflichtspielniederlage in Folge verdauen müssen. Ermedin Demirovic (15.), Nick Woltemade (48.) und ein Eigentor von Granit Xhaka (62.) hatten Bayer ins Hintertreffen geraten lassen, doch Jeremie Frimpong (56.), Piero Hincapie (68.), ein Eigentor von Angelo Stiller (88.) sowie der Lucky Punch durch Patrik Schick (90.+4) sorgten für das nicht mehr für möglich gehaltene Comeback.