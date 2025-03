Mit dem souveränen 4:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt hat Meister Bayer Leverkusen am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga die Hausaufgaben souverän erledigt.

Vor dem Hinspiel in der Königsklasse am Mittwoch in München (ab 21 Uhr im Liveticker) offenbarte der Spanier in Frankfurt erneut seine defensiven Schwächen.

Damit brachte er die Abwehr-Kollegen in seinem Rücken einige Male in ernsthafte Schwierigkeiten. Gerade mit Blick auf die am Mittwoch in München zu erwartende Offensiv-Power der Bayern ist das ein Problem, das in einem solchen K.o.-Duell durchaus den Unterschied zu Ungunsten von Leverkusen machen könnte.

So verlässlich der 29 Jahre alte Spanier als Schienenspieler mit seinen präzisen Vorlagen und der immensen Standardstärke die Bayer-Offensive belebt - defensiv ist er immer wieder ein Risiko-Faktor. Das wird sich auch nicht mehr entscheidend bis zu den Bayern-Spielen ändern, sollte aber zumindest perspektivisch bei den Leverkusener Verantwortlichen durchaus im Hinterkopf sein.