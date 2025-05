Alonso hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass er den Klub am Saisonende verlassen werde. Seit langer Zeit halten sich Gerüchte, der Spanier könne zu Real Madrid wechseln und dort Carlo Ancelotti beerben. Eine Bestätigung steht noch aus.

Rolfes über Bayer-Kader: "Wird frischen Wind geben"

"Im Kader wird es frischen Wind geben, wir wollen eine neue Dynamik kreieren. Viele Spieler, viele wichtige Spieler werden bleiben. Und wir werden auch gute Spieler dazuholen."

Rolfes bekräftigte, er sehe den Verein langfristig gut aufgestellt und in der Lage, Leistungsträger zu ersetzen. "In meiner Anfangszeit hier wurde immer gesagt, dass wenn Kai Havertz geht, hier alles vorbei sein wird. Dem war bekanntlich nicht so", sagte der Sportchef über den Nationalspieler, der im Sommer 2020 von Leverkusen zum FC Chelsea gewechselt war. "Und so wird es auch jetzt wieder sein, es wird selbstverständlich weitergehen."