Rückkehrer Kevin Trapp vereitelt ein frühes Elfmetertor der Werkself. Wenige Minuten später bleibt Omar Marmoush auf der anderen Seite vom Punkt eiskalt, doch der amtierende Meister dreht die Partie und zieht an der Toppmöller-Elf vorbei, kann in der Nachspielzeit allerdings von Glück sprechen.

Bayer Leverkusen hat auch dank eines schwungvollen Joker-Einsatzes von Ausnahmekönner Florian Wirtz die Reifeprüfung gegen Eintracht Frankfurt bestanden und in der Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Double-Gewinner, bei dem Zauberfuß Wirtz in der 64. Minute eingewechselt wurde und wenig später das Siegtor von Victor Boniface auflegte, besiegte die Eintracht am Samstag nach einem hochklassigen Schlagabtausch mit 2:1 (1:1) und sprang vorerst auf Tabellenrang vier.

Nationalspieler Robert Andrich (35.) und Boniface (72.) trafen zum Sieg für die Werkself, die trotz eines kläglich verschossenen Foulelfmeters des Nigerianers (9.) einen gelungenen Auftakt in wegweisende Wochen mit sechs weiteren Pflichtspielen in den kommenden 21 Tagen feierte. Die Frankfurter, die durch Torjäger Omar Marmoush (16.) in Führung gegangen waren, konnten ihre Horror-Serie von nun elf Pflichtspielniederlagen in Folge in Leverkusen derweil nicht stoppen und rutschten vom dritten Tabellenplatz auf Rang fünf ab.

"Sie sind sehr gefährlich und in einem guten Moment", hatte Trainer Xabi Alonso vor der Partie vor den Frankfurter gewarnt. Wirtz, der mit einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk von der Nationalmannschaft zurückgekommen war, nahm zunächst auf der Bank Platz. Trotzdem war die Werkself zunächst das aktivere Team und bestimmte die Anfangsphase.