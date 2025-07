FC Bayern München: Neues Retro-Trikot löst Begeisterung aus - Fans fordern Tausch mit Heimtrikot

Dieses präsentiert sich in einem schlichten Retro-Stil. Das Jersey ist vollständig in Rot gehalten. Lediglich die drei adidas-Streifen auf den Schultern, die Allianz-Werbung am linken Ärmel, das Telekom-T auf der Brust sowie die beiden Markenlogos von adidas und dem FC Bayern sind in Weiß gestaltet.

Im Retro-Look gehalten, ziert die linke Brust das Vereinswappen, das der FC Bayern bereits bei seiner ersten deutschen Meisterschaft 1932 verwendete. Auch das adidas-Logo entspricht nicht dem aktuellen Design, sondern zeigt das klassische Trefoil-Logo aus den 1970er-Jahren.

Viele Fans sind von dem besonderen Jersey begeistert. Es gibt bereits Vermutungen, dies könnte sich zum bestverkauften Torwart-Trikot überhaupt entwickeln.