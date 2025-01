Die Bundesliga ist wieder in vollem Gange, das Transferfenster für Zugänge ist noch offen. Wir blicken auf die wichtigsten Transfers und Gerüchte. Seit dem 1. Januar können die Bundesliga-Vereine ihre Kader wieder verstärken. Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

+++ 28. Januar, 22:25 Uhr: Bayer Leverkusen mit Al-Nassr über Verkauf von Victor Boniface einig +++ Victor Boniface steht kurz vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Wie der "kicker" und "Sky" übereinstimmend berichten, haben sich beide Vereine bereits auf eine Ablösesumme verständigt, die bei knapp 70 Millionen Euro liegen soll. Auch den Medizincheck hat der 24-Jährige, der schon nicht mehr am Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel gegen Sparta Prag teilnahm, demnach bereits absolviert. Bei Al-Nassr wäre Boniface Teamkollege von Cristiano Ronaldo. Boniface war in der vergangenen Saison mit 14 Toren maßgeblich daran beteiligt, dass Bayer Leverkusen erstmals in der Vereinsgeschichte Deutscher Meister wurde. Auch in der aktuellen Spielzeit hatte der nigerianische Nationalstürmer eine sehr gute Torquote, traf in den ersten zehn Bundesliga-Spielen sechsmal. Im November zog er sich aber eine Oberschenkelverletzung zu, seitdem kam er nicht mehr zum Einsatz und wurde von Patrik Schick bestens vertreten. Die Leverkusener betonten zuletzt, dass sie ihren Topstürmer erst dann abgeben, wenn für Ersatz gesorgt ist. Dafür droht ihnen nun, die Zeit langsam davonzulaufen. Nur noch bis zum kommenden Montag haben sie die Möglichkeit, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Als Topkandidat für die Nachfolge von Boniface gilt der Ire Evan Ferguson von Brighton & Hove Albion.

+++ 28. Januar, 15:30 Uhr: Leihe abgebrochen - Özcan zurück beim BVB +++ Die Dortmunder haben auf die schwere Verletzung von Felix Nmecha reagiert und die laufende Leihe von Salih Özcan an den VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung beendet. Der 27-Jährige stand bei den "Wölfen" in der laufenden Spielzeit nur drei mal in der Startelf und machte insgesamt elf Spiele in Grün-Weiß.

+++ 28. Januar, 14:00 Uhr: Al-Nassr will Leverkusen-Star Victor Boniface - Stürmer fehlt beim Abschlusstraining +++ Verliert Bayer Leverkusen noch im Winter seinen Stürmer-Star Victor Boniface? Mittlerweile deutet immer mehr darauf hin, dass es ihn nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr ziehen wird. Wie sein aktueller Arbeitgeber am Dienstag gegenüber "Sky" bestätigte, fehlte der Stürmer beim Abschlusstraining vor dem Champions League-Spiel gegen Sparta Prag, weil "er sich in Gesprächen über seine Zukunft befindet". Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist eine Delegation von Al-Nassr bereits nach Deutschland gekommen, um Verhandlungen mit dem Klub und dem Spieler selbst zu führen. Sein Vertrag beim Double-Sieger läuft noch bis 2029. Dieser wurde erst kürzlich verlängert, ohne groß für Aufsehen zu sorgen. Die Leverkusener sollen bei einem unmoralischen Angebot - nach Informationen von "Sky" bei einer fixen Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro - jedoch nicht abgeneigt sein, den Stürmer abzugeben. Der Klub von Superstar Cristiano Ronaldo sucht Ersatz für Angreifer Talisca, der vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul steht. Neben Boniface nennt Romano zudem Jhon Duran von Aston Villa als weiteren Kandidaten. Im Sommer 2023 zahlte Leverkusen für den 24-Jährigen ca. 21 Millionen Euro an den belgischen Klub Union Saint-Gilloise.

+++ 24. Januar, 09:38 Uhr: So plant der FC Bayern offenbar auf der Flügelposition +++ Die linke Flügelposition macht dem FC Bayern in der laufenden Saison immer wieder Sorgen, inzwischen hat man an der Säbener Straße daher wohl einen klaren Plan. So berichtet die "Sport Bild" nun, dass Serge Gnabry und Kingsley Coman weiterhin Kandidaten für einen Verkauf seien. Die Bayern wären demnach bereit, sich Angebote für beide Spieler anzuhören, um die Flügelposition anschließend neu zu besetzen. Die Vereinsbosse seien, so der Bericht, von Vincent Kompany voll überzeugt und wollen für ihn Veränderungen im Kader vornehmen. Fraglich sei jedoch, ob Coman (Vertrag bis 2027) und Gnabry (2026) bereit sind zu gehen. Weiter heißt es, dass Leroy Sané indes alles gebe, um bei den Bayern zu bleiben und einen neuen Vertrag zu bekommen - während die Vereinsbosse ihm gegenüber kritisch blieben und von ihm Konstanz und gute Leistungen gegen gute Gegner sehen wollen. Der Klub werde demnach Sanés Leistungen in den nächsten Wochen weiter beobachten, bevor die FCB-Verantwortlichen eine Entscheidung darüber treffen, ob sie ihm einen neuen Vertrag anbieten oder nicht. Interessant: Sané soll bereit sein, einen Zweijahresvertrag mit Gehaltseinbußen zu akzeptieren.

+++ 23. Januar, 15:38 Uhr: Juve statt PSG! Leihe von Kolo Muani offiziell +++ Juventus Turin hat die Verpflichtung von Ex-Frankfurt-Star Randal Kolo Muani bekannt gegeben. Der französische Nationalspieler wechselt leihweise von Paris Saint-Germain zum italienischen Rekordmeister. Der Angreifer wird für den Rest der Saison für die Alte Dame stürmen, eine Kaufoption gibt es nicht. Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2028. Der Serie-A-Klub zahlt laut Vereinsmitteilung eine Leihgebühr in Höhe von einer Million Euro, dazu kommen weitere 2,6 Millionen an "zusätzlichen Kosten". Der 26-jährige Stürmer wechselte erst im Sommer 2023 für eine Ablösesumme von 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu PSG. Bei dem französischen Hauptstadtklub spielte er in der laufenden Saison aber keine Rolle. Insbesondere Trainer Luis Enrique soll keine Verwendung für den Rechtsfuß haben. Bei Juve soll er nun zu alter Stärke zurückfinden.

+++ 23. Januar, 07:41 Uhr: Adeyemi-Poker wird heißer - Nationalspieler als Ersatz? +++ Verliert Borussia Dortmund nach Donyell Malen einen weiteren Außenstürmer? Wie "Sky" berichtet, hat die SSC Neapel sein Angebot für Karim Adeyemi noch einmal erhöht. Demnach wollen die Italiener über 50 Millionen Euro für den gebürtigen Münchner bieten. Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet davon. Als Ersatz steht offenbar ein anderer deutscher Nationalspieler im Raum: Kevin Schade vom FC Brentford soll demnach im Fokus stehen, sollte Adeyemi den Verein verlassen. Schade rotiert in Brentford immer wieder zwischen Startelf und Bank, absolvierte nur rund die Hälfte der möglichen Minuten. Immerhin: In 22 Premier-League-Spielen gelangen dem gebürtigen Potsdamer fünf Treffer, er braucht weniger als 200 Minuten pro Tor. Für einen Außenstürmer eine gute Quote.

+++ 22. Januar, 11:44 Uhr: Riemann verlässt Bochum und findet neues Team +++ Der VfL Bochum und Manuel Riemann haben ihren Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Der Torhüter hätte noch einen Kontrakt bis zum Sommer gehabt und verlässt damit nach zehn Jahren den Verein. 98 Bundesliga-Spiele und 236 Zweitliga-Partien kamen dabei zustande. Nach einem Zerwürfnis und einer drohenden Gerichtsverhandlung spielte der 36-Jährige auch sportlich unter Trainer Dieter Hecking keine Rolle mehr. Der SC Paderborn machte sich den Umstand zum Vorteil. Riemann unterschreibt beim Zweitligisten einen neuen Deal mit unbekannter Dauer. Trainer Lukas Kwasniok kritisierte Ende 2024 noch öffentlich seine Torhüter. Pelle Boevink und Markus Schubert hätten nicht die nötige Qualität, um aufsteigen zu können. Mit Riemann soll die Baustelle geschlossen werden. "Manuel ist ein weiteres wichtiges Puzzleteil für unsere Ambitionen in der Rückrunde. Er ist ein sehr erfahrener Torhüter und bringt alle Attribute mit, die uns auf dieser Position wichtig sind. Dazu gehören fußballerische Qualität, Strafraumbeherrschung und die direkte Torverteidigung. Mit seinen Qualitäten wird er unsere Qualität auf dieser zentralen Position sofort erhöhen", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber.

+++ 22. Januar, 07:26 Uhr: Leverkusen offenbar an PSG-Juwel interessiert +++ Nach seinem Achillessehnenriss gegen Borussia Mönchengladbach ist die Saison und möglicherweise auch das Jahr 2025 für Außenstürmer Martin Terrier von Bayer 04 Leverkusen gelaufen. Auf der Suche nach einem kurzfristigen Ersatz ist die Werkself offenbar bei Paris St. Germain fündig geworden. Youngster Desire Doue könnte laut "kicker" ausgeliehen werden. Der erst 19-Jährige kommt in 23 Pflichtspielen in dieser Saison auf sieben Scorerpunkte und schickt sich an, das nächste große Talent aus der PSG-Akademie zu werden. Bayer 04 hat gute Erfahrungen mit Außenstürmern aus Paris gemacht, einst kam Moussa Diaby von PSG an den Rhein.

+++ 21. Januar, 09:47 Uhr: Olympique Marseille wohl an Tel interessiert +++ Mathys Tel kommt beim FC Bayern kaum zum Zug. Auf der Mittelstürmer-Position ist Harry Kane unantastbar, doch auch dahinter ist kaum Platz für Spielzeit für den Franzosen. Zuletzt betonte Bayerns Sportsdirektor Christoph Freund zwar, dass man Tel nicht abgeben wolle, man sich aber mit Angeboten auseinandersetzen würde, wenn von Seiten des Spielers ein Wechselwunsch bestünde. Laut "L'Equipe" hat sich Olympique Marseille bei den Münchnern nach einer möglichen Leihe des 19-Jährigen erkundigt. OM rechnet mit einem Abgang von Stürmer Elye Wahi, der kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stehen und dort Omar Marmoush beerben soll. Medienberichten zufolge will sich Tel beim FC Bayern aber durchsetzen und plant keinen vorzeitigen, wenn auch leihweisen, Abgang.

+++ 19. Januar, 21:30 Uhr: Skandal-Keeper Manuel Riemann wohl kurz vor Wechsel +++ Der VfL Bochum und Torwart Manuel Riemann könnten schon bald endgültig getrennte Wege gehen. Das berichtet Bochum-Insider Philipp Rentsch. Demnach möchte Riemann den Verein verlassen und steht kurz vor einem Wechsel zum SC Paderborn. Riemann war vor dem Relegations-Drama um den Bundesliga-Verbleib gegen Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Saison suspendiert worden. Der Grund dafür waren "unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen". Es folgte ein Rechtsstreit zwischen dem VfL und dem langjährigen Schlussmann, der mit einer außergerichtlichen Einigung beendet wurde. Die letzten zwei Monate trainierte Riemann wieder mit der ersten Mannschaft, stand aber lediglich in einem Testspiel zwischen den Pfosten.

+++ 18. Januar, 17:15 Uhr: Eintracht sucht schon Marmoush-Nachfolger +++ Der Abschied von Omar Marmoush steht kurz bevor, weshalb Eintracht Frankfurt fieberhaft nach einem möglichen Nachfolger sucht. Laut "RMC" soll Elye Wahi von Olympique Marseille ein heißer Kandidat sein. Der 22-Jährige war im Sommer 2023 schon einmal auf dem Frankfurter Einkaufszettel gestanden. Dies hatte der Spieler selbst bestätigt, entschied sich im Sommer 2024 dann aber zu einem Wechsel vom RC Lens nach Marseille. Der Vertrag des Junioren-Nationalspielers läuft dort noch bis 2029. Aktuell soll sich die Eintracht wieder um Wahi bemühen. OM hingegen hat es nicht eilig. Die Franzosen hatten im Sommer 25 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer bezahlt. Diesen Preis müsste die Eintracht mindestens berappen. Damit wäre Wahi, der derzeit an einer Oberschenkelverletzung laboriert, der teuerste Einkauf in der Eintracht-Geschichte. Ob die Frankfurter dazu bereit sind, sollen "RMC" zufolge die laufenden Gespräche zeigen. Auch West Ham United soll Interesse an Wahi haben.

+++ 16. Januar, 20:40 Uhr: Deal wohl durch: Marmoush wechselt zu City +++ Omar Marmoush wechselt zu Manchester City! Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf "X" und der französische Radiosender "RMC" übereinstimmend berichten, ist der Deal durch, City und Eintracht Frankfurt haben sich demnach bezüglich der Modalitäten geeinigt. Details nannte Romano nicht. Der Stürmer der Eintracht und Manchester hatten sich schon zuvor geeinigt, Marmoush soll beim Klub um Trainer Pep Guardiola einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. In der laufenden Saison sammelte der 25-Jährige insgesamt 25 Scorerpunkte (15 Tore und zehn Vorlagen) in 17 Bundesliga-Spielen.