Löwen-Geschäftsführer Dr. Christian Werner schwärmt über den Neuzugang: "Florian hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er ein herausragender Stürmer ist. In den obersten drei Ligen Deutschlands hat er über 100 Tore erzielt. Ich bin glücklich, dass wir uns auf eine Zusammenarbeit einigen und unsere Offensive weiter verstärken konnten."

"Ich trage den Löwen seit meiner Kindheit im Herzen", wird Niederlechner auf der Homepage der "Sechzger" zitiert: "In der Jugend habe ich beim TSV 1860 München gespielt und bin zusammen mit meinen Freunden in der Fankurve gestanden, um die Mannschaft mit Spielern wie Benny Lauth anzufeuern. Dass ich ab Sommer wieder das weiß-blaue Trikot tragen darf, macht mich unglaublich stolz, ich kann es kaum erwarten."

Nun ist auch der Transfer von Florian Niederlechner in trockenen Tüchern. Der Vertrag des 34-Jährigen bei Hertha BSC läuft aus, damit kommt er ablösefrei an die Isar.

Bereits vor einigen Wochen kündigten die "Löwen" das Comeback des einstigen Talents Kevin Volland an, der von Union Berlin nach München zurückkehrt.

Um den Wechsel nach München zu realisieren, soll Niederlechner den "Löwen" laut "AZ" beim Gehalt stark entgegengekommen sein.

Der Spieler wurde von 2002 bis 2006 im Nachwuchs von 1860 München ausgebildet. In seiner bisherigen Karriere spielte Niederlechner u. a. für Mainz 05, den SC Freiburg, den FC Augsburg und Hertha BSC auf 197 Spiele in der Bundesliga, wobei er 45 Tore erzielte und 21 Treffer vorbereitete. Darüber hinaus kann er auf 100 Spiele in der 2. Bundesliga und 102 Spiele der 3. Liga zurückblicken.

In der laufenden Zweitliga-Saison kam Niederlechner bislang zu 27 Einsätzen für die Hertha, dabei gelangen ihm sechs Treffer und zwei Vorlagen. Zudem traf er auch im DFB-Pokal zwei Mal in drei Partien für die Berliner.

