Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 12. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund im Topspiel auf Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Innerhalb weniger Tage geht es für Borussia Dortmund gleich zweimal gegen Bayer Leverkusen. Bevor die beiden Mannschaften im DFB-Pokal aufeinandertreffen, wartet jedoch die Bundesliga.

Beide Teams dürften dabei mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Während der BVB in der Champions League mit 4:0 gegen den FC Villareal gewann, sorgte Bayer Leverkusen mit einem 2:0 gegen Manchester City für einen Achtungserfolg.

BVB-Coach Niko Kovac ist also gewarnt: "Leverkusen ist ein Top-Gegner. (...) Ich denke es geht darum, dass man alle Bundesliga-Spiele ernst annimmt. Wir haben letzte Saison bewiesen, dass wir dort bestehen können. Wir haben die Qualitäten dort zu siegen. Es wird nicht leicht in Leverkusen. Es wird für beide Mannschaften sehr schwierig werden."

So verfolgt ihr die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB im Free-TV, Livestream und Liveticker.