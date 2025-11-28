- Anzeige -
Bundesliga live auf sat1. und Joyn

FC Bayern München vs. FC St. Pauli live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 28.11.2025
  • 16:20 Uhr

Am 12. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf den FC St. Pauli. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal in der Champions League, steht für den FC Bayern am Samstag wieder der "schnöde" Bundesliga-Alltag auf dem Programm.

In der heimischen Allianz Arena trifft der deutsche Rekordmeister auf den FC St. Pauli. Die Hamburger warten seit Mitte Septmeber auf einen Punkt in der Liga, gehen dementsprechend als krasser Außenseiter in die Partie.

Die Münchner, die in der Bundesliga noch ohne Niederlage sind, wollen die Norddeutschen dennoch nicht unterschätzen. Das machte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Duell deutlich: "Das Wichtigste ist, dass wir in der Vorbereitung keinen Unterschied machen zwischen St. Pauli und Arsenal. Wenn wir auf die schauen, sehen wir auch, das sie es gut machen. Wir haben zweimal gegen sie gespielt und auch gegen denselben Trainer und haben gesehen, wie schwer das war."

"Ob die jetzt achtmal verloren haben? Vielleicht ist ein Spiel gegen Bayern für die auch anders. Das kann auch einen positiven Effekt für sie haben. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir vor zwei Tagen gespielt haben", so der Belgier weiter.

So verfolgt ihr die Partie zwischen dem FC Bayern und St. Pauli im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

FC Bayern München vs. FC St. Pauli im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Bundesliga live: Läuft die Partie zwischen Bayern und St. Pauli im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen den Bayern München und St. Pauli wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern gegen den FC St. Pauli live: Wo läuft die Partie im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für die einzelnen Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Der Pay-TV-Sender zeigt folgerichtig auch Bayern München vs. St. Pauli live und in voller Länge. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Bayern vs. Pauli live?

Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern und St. Pauli im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar. Auch auf DAZN kann das Spiel im Livestream verfolgt werden, jedoch nur im Rahmen der Konferenzschaltung. Ein kostenpflichtiges Abo ist auch hier nötig.

FC Bayern empfängt den FC St. Pauli: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Liveticker zu Bayern vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.de.

FC Bayern München vs. FC St. Pauli live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: FC Bayern München vs. FC St. Pauli
  • Datum und Uhrzeit: 22. November 2025, 15:30 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Alexander Blessin (FC St. Pauli)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky GO, WOW TV, DAZN (nur Konferenz)
  • Liveticker: ran.de
