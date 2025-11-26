- Anzeige -
- Anzeige -
Hinspiel im Finale der Nations League

Deutschland vs. Spanien heute live: Nations-League-Finale der Frauen im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 28.11.2025
  • 15:56 Uhr
  • ran.de

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen."

- Anzeige -
- Anzeige -
Caen, Frankreich 28. Oktober 2025: UEFA Nations League Women - 2025 2026 - Frankreich vs. Deutschland Im Bild: Torschützin Nicole Anyomi (Deutschland), rechts im Bild, macht das Tor zum 3:1 für Deu...

Am 28.11. ab 20:15: Deutschland vs. Spanien LIVE auf Joyn!

Verfolge das Hinspiel im Nations-League-Finale live im Stream auf Joyn.

- Anzeige -

Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen.

So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

- Anzeige -

Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream, Liveticker heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Länderspiel

  • Paarung: Deutschland vs. Spanien
  • Wettbewerb: Nations League, Finale (Hinspiel)
  • Datum: 28. November 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland vs. Spanien heute live: Wer überträgt das Nations-League-Finale im Free-TV?

Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Deutschland - Spanien heute live: Wo läuft die DFB-Auswahl im Livestream?

Der Livestream vom ZDF lässt sich kostenfrei via Joyn abrufen.

- Anzeige -

Spanien trifft auf Deutschland heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Spanien findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung des Hinspiels des Nations-League-Finals

  • Begegnung: Deutschland vs. Spanien
  • Datum und Uhrzeit: 28. November 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Sonia Bermúdez (Spanien)
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Mainz 05 steht vor Stadion-Übernahme
News

Mainz 05: Stadt ebnet Weg für Stadion-Übernahme

  • 28.11.2025
  • 17:49 Uhr
1. FC Phönix Lübeck v Borussia Dortmund - DFB Cup: Round One
News

Außergewöhnliche Ticket-Aktion in der Regionalliga Nord

  • 28.11.2025
  • 17:48 Uhr
Pieper bleibt an der Weser
News

Bremen verlängert mit Innenverteidiger Pieper

  • 28.11.2025
  • 17:24 Uhr
Torjubel zum 2:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) GER, Borussia Dortmund gegen FC Villarreal, Fussball, Champions League, 5.Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 25.11.2025 DFL REGULATIONS PROHIB...
News

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 28.11.2025
  • 16:20 Uhr
Die Muenchner bejubeln mit Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 9) dessen Tor zum 4:2 GER, FC Bayern Muenchen vs. SC Freiburg, Fussball, Bundesliga, 11. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 22.11.2025. (DFL D...
News

FC Bayern München vs. FC St. Pauli live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 28.11.2025
  • 16:20 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League live: Übertragung im TV, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 28.11.2025
  • 16:03 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 28.11.2025
  • 16:02 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 28.11.2025
  • 15:58 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • 28.11.2025
  • 15:58 Uhr
Elisa Senß im EM-Halbfinale in Zürich
News

Finalkracher gegen Spanien: Senß nimmt EM-Aus als Ansporn

  • 28.11.2025
  • 15:52 Uhr