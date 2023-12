Anzeige

Am 13. Bundesliga-Spieltag steht das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB an. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Bundesliga-Fans dürfen sich am Sonntag (3. Dezember) auf einen echten Leckerbissen freuen. Im Rahmen des 13. Bundesliga-Spieltags kommt es zum Kracher zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Für beide Teams ist die Partie von enormer Bedeutung. Die "Werkself" um Trainer Xabi Alonso benötigt Punkte, um im engen Rennen mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze nicht an Boden zu verlieren.

Für den BVB geht es indes darum, diese nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Nach zwölf Partien standen die Schwarz-Gelben auf dem vierten Platz, der Rückstand auf den kommenden Gegner betrug bereits zehn Zähler.

Wo Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen die laufende Saison letztlich abschließen werden, könnt ihr mit unserem Tabellenrechner herausfinden. Für Neuigkeiten zu den beiden Klubs checkt unsere Bundesliga-Newsseite aus.